Coronavirus : Macron a-t-il fait appel à un sosie ?

Une petite mine. Quand Emmanuel Macron, président de la République apparaît filmé sur les réseaux sociaux pour témoigner de sa santé alors qu’il vient d’être touché par le Covid-19, il semble bien fatigué. Voire l’ombre de lui-même. Voire… On scrute ses oreilles, la forme de son visage. Certains en sont persuadés : ce n’est pas le chef de l’Etat ! C’est un sosie trompeur. Encore une fois on nous cache tout.

Bon, brisons ce suspense. Non, Emmanuel Macron n’a pas fait appel à un sosie. Et oui, c’était bien lui qui témoignait, le visage rendu hâve par la maladie et quelque peu anamorphosé par la prise de vue en selfie.

Mais ce que révèle cette rumeur est aussi le rapport très particulier que nous entretenons avec le bulletin médical de nos dirigeants. Dans l’histoire, forme et santé sont étroitement liés et sujet à toutes les spéculations. C’est ce que nous explique Clémence dans le OMF Oh My Fake de cette semaine.

