Strasbourg le 26 novembre 2017. Illustrations marché de Noël. — G. Varela / 20 Minutes

Noël sera particulier cette année, mais sera quand même. Et cela commence dès ce vendredi à 18 heures à Strasbourg avec la traditionnelle cérémonie des illuminations. Une tradition coorganisée par la ville et l’association Les Vitrines de Strasbourg et suivie habituellement par plusieurs milliers de visiteurs, place Kléber. Gestes barrières obligent, elle ne sera donc pas ouverte au public et se passera en grande partie depuis l’Aubette. Néanmoins, il sera quand même possible de partager ce moment féerique car la cérémonie va être retransmise sur les réseaux sociaux, ceux de la ville mais aussi sur la page Facebook de 20 Minutes Strasbourg.

Une heure de spectacle

Pas la peine donc de vous déplacer place Kléber, cela est même demandé par les autorités. Il vous faudra être connectés si vous voulez tout voir. Un plateau – genre émission de télé – va en effet accueillir pendant plus d’une heure différents intervenants dont la maire Jeanne Barseghian mais aussi le ténor Amaury Vassili pour quelques chansons de son répertoire. Pour voir le grand sapin s’illuminer de milles lumières, il vous suffit de cliquer ici​ à partir de 18 heures.sur notre page Facebook.