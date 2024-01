Au moment de leur disparition, il y a trente ans, ils étaient âgés de 38 et 40 ans. Selon les informations de Nice-Matin, les corps de deux plongeurs ont été retrouvés à 103 mètres et 118 mètres de profondeur, et remontés à la surface courant décembre.

Daniel et Christian, le nom des plongeurs, exploraient le « tombant des Américains », un site en eaux profondes au large de Nice, renommé et réservé aux plus expérimentés, lorsqu’ils ont disparu le 4 décembre 1993.

Un robot plongeur

C’est lors d’une plongée sur ce même site que les dépouilles ont été découvertes par hasard par des plongeurs : dans l’eau trouble, ils ont repéré une combinaison et une bouteille de plongée.

Le quotidien régional raconte la suite des opérations : les gendarmes ont déployé un robot pour atteindre la zone. Ils ont mis six heures à trouver la dépouille dont parlaient les plongeurs. La seconde a été repérée lors d’une autre opération du robot. Une enquête est à présent ouverte pour rechercher la cause des décès.