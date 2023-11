« Cet enfant avec un air débile, c’est moi au Carnaval de Nice. » Séquence souvenir dans la dernière vidéo de Cyprien. Le youtubeur, qui a passé toutes ces jeunes années dans la capitale azuréenne, y sera bientôt de retour pour « imaginer et dessiner » un des chars de l’événement. Sa création autour des « mangas et de la BD » se retrouvera dans les corsos du Roi de la « pop culture », le thème choisi pour l’édition de février 2024.

Le Carnaval de Nice, « j’y allais tous les ans avec mes parents, c’est probablement ce qui m’a donné le goût du déguisement, de faire le con, de mettre une perruque », explique Cyprien. Et y réaliser un char, « pour moi, c’est un truc de malade », lâche encore le vidéaste de 34 ans. Il explique avoir « carte blanche » pour concevoir une structure pouvant aller « jusqu’à 10 m de long et 10 m de haut » et qui pourra « bouger, s’illuminer, faire de la fumée » avec « des cosplayers et des danseurs ».

« Un des créateurs de contenu les plus connus de sa génération »

En lui confiant cette tâche, la municipalité espère sans doute offrir un coup de jeune à sa manifestation phare. « Alors que nous avions décidé du thème "pop culture", il nous est apparu évident de faire appel à l’un des créateurs de contenu les plus connus de sa génération, incarnant parfaitement cette thématique et qui plus est… Niçois », a réagi le maire (Horizons) Christian Estrosi dans un communiqué.

La prochaine édition du Carnaval de Nice se tiendra du 17 février au 3 mars 2024. Même écourtée, l’édition 2023 avait déjà enregistré des taux de fréquentation record avec plus de 200.000 spectateurs et 30 millions d’euros de retombées économiques pour la ville.