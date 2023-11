Côte d’Azur, U2 et yoga… Qui est la Super Mamie 2023 ?

Comme la future Miss France, qui sera couronnée dans quelques jours, Christine Danzeisen s’est, elle aussi, vu remettre une écharpe ce week-end. Cette Azuréenne installée au Cannet, près de Cannes (Alpes-Maritimes), est devenue dimanche la Super Mamie France 2023. A 58 ans, cette mère de trois enfants et grand-mère de deux petits-fils est une auxiliaire de puériculture toujours en activité qui adore le yoga et U2.

Rock et méditation

La dynamique quinqua, qui a aussi exercé en tant qu’aide-soignante et ambulancière, est une fondue de concerts, de rock notamment. Elle « rêve » de voir le groupe irlandais sur scène. Epicurienne et « amoureuse de la nature », qu’elle traverse régulièrement à l’occasion de randonnées, Christine Danzeisen pratique la méditation.

La Super Mamie 2023, inscrite au concours à son insu (ses enfants lui ont fait la surprise pour la Fête des mères), « assume aussi sa grande maladresse avec beaucoup d’autodérision ». Elle a été préférée aux sept autres candidates en lice par Julie Pietri, Christian Delagrange, Douchka et Zize, les membres du jury et succède à Dany Giordano, 82 ans et originaire des Bouches-du-Rhône, élue l’année dernière.