La ligne 2 du tramway de Nice ne fonctionne plus que partiellement ce vendredi après-midi depuis 14h30. En cause, un trou percé dans un des tunnels où circulent les rames a fait stopper nette la circulation entre Jean-Médecin, dans le centre-ville, et le port. La métropole évoque dans un communiqué « un incident lié à un forage réalisé par un tiers à proximité de la station Durandy ».

« Un trou de 6,6 cm de diamètre » est bien apparu sur la voûte, précise à 20 Minutes l’adjoint au maire Gaël Nofri, président de la régie Lignes d’Azur. Et des travaux privés sont en cause. L’élu vise « les sondages actuellement réalisés en recherche de responsabilités par une copropriété du boulevard Dubouchage ». Il évoque celle du numéro 27 en l’occurrence, qui abrite notamment le Théâtre de la photographie et de l’image, où un chantier est en cours pour savoir si les tassements et les fissures observées sur le bâtiment en 2016 sont bien dus… au creusement du tunnel du tramway.

Un expert est en tout cas intervenu dans le tunnel et des travaux de rebouchage ont été lancés. Aucune date de reprise totale du trafic ne peut être assurée pour le moment, selon Gaël Nofri, qui espère quand même un redémarrage « rapide ». Les arrêts Durandy, Garibaldi et Port Lympia ne seront pas desservis au moins jusqu’à la fin du service, ce vendredi soir. La ligne 2 fonctionne « en carrousel » entre les stations Jean-Médecin et Cadam/Aéroport.