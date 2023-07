Ce samedi 29 juillet, Mylène Farmer posera ses valises à l’Allianz Riviera de Nice dans le cadre sa tournée « Nevermore 2023 ».

Mais 11 jours avant son passage, des fans de la première heure ont déjà planté leurs tentes aux abords du stade comme le révèlent nos confrères de Nice Matin. Elles étaient une douzaine à être alignées ce mardi 18 juillet, certaines reliées entre elles.

L’objectif pour ces campeurs accros à leur idole ? Être les premiers à atteindre la scène le soir du concert pour être au plus près de la star.

Mais pour l’heure, les fans de l’artiste ne dorment pas encore sur place, et le feront après le passage de The Weeknd qui se produira sur le même lieu les 22 et 23 juillet.

En espérant que leur petit camping improvisé soit toujours en place d’ici là.