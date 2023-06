« Nice, métropole de la Corée du Nord ? » Dans un tweet publié jeudi soir, Henry-Jean Servat règle ses comptes avec Christian Estrosi. L’écrivain et conseiller municipal, qui vient de se voir retirer ses deux délégations après des déclarations critiques envers la municipalité, estime avoir été « viré pour insolence, irrespect et franc-parler ». « Il faut quand même le faire en 2023 », tranche le journaliste people, qui dit encore réfléchir à son avenir parmi les élus de la cinquième ville de France.





Je suis viré pour insolence, irrespect et franc-parler, il faut quand même le faire, en 2023. A Nice, métropole de Corée du Nord ? — Henry-Jean Servat (@HenryJeanServat) June 22, 2023



Les relations entre les deux hommes s’étaient subitement dégradées samedi, après la diffusion d’une interview sur le site de Nice-Matin. Henry-Jean Servat, jusqu’alors délégué à la protection animale et subdélégué au septième art, y donnait son avis, entre autres choses, sur la politique culturelle locale. Et sans langue de bois. La programmation « woke » de l’opéra, les « horribles » statues de Richard Orlinski exposées en ville, mais aussi les « gens qui s’occupent du cinéma » et qui « n’y connaissent rien »…

Le dossier brûlant de la destruction du TNN

Interrogé sur la destruction du bâtiment historique du Théâtre national de Nice (TNN), dossier brûlant et critiqué de la municipalité, Henry-Jean Servat a même jugé que ce n’était « pas bien », que c’était « dommage ». La déflagration en mairie est telle que le conseiller, élu en juin 2020, est sommé de venir s’expliquer. Il est convoqué par le maire pour que ce dernier puisse « obtenir des éclaircissements » sur ces « propos inadmissibles ».

Selon la municipalité, l’élu n’aurait pas respecté les termes d’une charte, signée en septembre 2022 et transmise à 20 Minutes, dans laquelle il s’engageait notamment à « soutenir l’action municipale et métropolitaine de Christian Estrosi ».

« Il a dit tout haut ce que les élus niçois pensent tout bas »

Finalement, les sanctions tombent. Henry-Jean Servat est d’abord privé de sa délégation au cinéma. Puis, jeudi, c’est celle liée à la protection animale, qui lui tenait peut-être plus à cœur, qui lui est retirée. L’élu estime pourtant dans un autre message sur Twitter n’avoir « démérité en rien » et avoir au contraire « parfaitement travaillé ». « Je n’ai jamais dit un mot nul sur le maire et j’ai ma sincérité », a-t-il développé, s’estimant « franc et loyal ».

Une liberté de ton saluée en tout cas à droite. Selon le député et patron de LR Éric Ciotti, « il a dit tout haut ce que les élus niçois pensent tout bas ». Les membres du groupe Reconquête ! ont même décidé « à l’unanimité » de lui offrir de les rejoindre « comme élu apparenté, gardant sa liberté de ton et d’opinion sur les thèmes qui lui sont chers ». Le maire de Nice préférerait évidemment le voir quitter les bancs du conseil que de venir renforcer l’opposition. « Le pacte de majorité ayant été rompu », Christian Estrosi a en effet demander à Henry-Jean Servat « d’en tirer les conséquences en démissionnant ». Le principal intéressé n’a encore pris aucune décision. « Je vais voir », indique-t-il simplement sur le réseau social.