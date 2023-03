Les touristes pas près de fuir Nice. Christian Estrosi, maire de la ville et président de sa métropole, était ce jeudi l’invité de l’émission politique de TV5 Monde « Face aux Territoires ». Une lectrice de 20 Minutes s’est adressée à lui via cette question : « Sécheresse, record de nuits tropicales, tempête Alex… Ces dernières années, la métropole de Nice n’a pas été épargnée par les événements climatiques. Craignez-vous que ça puisse faire partir des habitants ou même dissuader les touristes de venir ? »

L’élu a répondu sur la deuxième partie de la question. « C’est tout le contraire qui est en train de se produire. Nous avions 3,9 millions de nuitées en 2019 à Nice, dernière grande année de référence avant le Covid-19, nous étions à 4,2 millions de nuitées dans notre hôtellerie en 2022. Au moment, où je vous parle, nous avons 30 % de réservations de plus. Que s’est-il passé entre-temps ? D’abord, un plan climat accompagné par un Haut conseil pour le climat où nous avons près de 19 géographes, météorologues, climatologues de référence nationale comme Magali Reghezza qui nous accompagnent de leur expertise sur toutes les décisions que nous prenons. »

« Jamais vu autant d’investissements hôteliers »

Christian Estrosi poursuit : « Nous partons du principe qu’aujourd’hui nous disposons, aussi avec l’aide de l’intelligence artificielle, de tous les moyens nécessaires pour climatiser la ville de demain. Ce qui ne veut pas dire qu’il y aura moins cinq degrés de température, mais moins cinq, six, sept degrés de température ressentie, c’est possible en recréant comme le faisaient nos anciens aux XVIe ou XVIIe siècles dans la constructibilité et l’urbanisme des courants d’air ; en faisant grâce à l’eau, la végétalisation et les courants d’air, un renvoi de cette fraîcheur à l’intérieur de nos rues. »

« Et aujourd’hui, je n’ai jamais vu autant d’investissements hôteliers notamment dans le haut de gamme, parce que les actionnaires des grands groupes voient les efforts que nous faisons sur le développement de notre territoire, avance le maire de Nice. Ils se disent qu’en termes d’amortissements à vingt ou trente ans ce sont ces villes-là qui rassureront nos visiteurs, nos touristes et les grands sommets économiques comme le One Ocean Summit qui se tiendra en juin 2025. »