L’illustre Croisette est en chantier. Le boulevard le plus célèbre de Cannes, mondialement connu pour les stars qui l’arpentent chaque mois de mai, « n’était plus au niveau », selon le maire David Lisnard. Des travaux programmés jusqu’en 2026 vont « réinventer la légende » à laquelle participent aussi les hôtels grand luxe qui jalonnent les 2,6 km face à la Méditerranée. « Vieillissants », eux aussi se sont donné un grand coup de frais. Après le Martinez et le Grand hôtel, devenu Mondrian, c’est le mythique Carlton qui vient de terminer une mue aussi spectaculaire à l’intérieur que discrète sur sa façade Belle époque, classée aux monuments historiques.

Inauguré il y a 110 ans, l'établissement cinq étoiles où se sont succédé Alfred Hitchcock, Grace Kelly ou Barack Obama, a tout revu du sol aux plafonds pour une enveloppe gargantuesque de plusieurs centaines de millions d'euros. De très (très) grandes manœuvres que 20 Minutes vous raconte.









Un chantier pharaonique

Depuis son ouverture, en 1913, le Carlton n’avait pas connu tel chantier. Un total de 350 entreprises a été mobilisé. Jusqu’à 750 personnes, dont 333 artisans locaux et des métiers d’art, y ont travaillé en simultané. Et pas seulement pour revoir l’existant. De A à Z. Dans les chambres comme dans les espaces communs. Le parking est aussi devenu souterrain, libérant l’espace de la cour intérieure où le changement a été radical.





Un jardin avec piscine à débordement a été installé en lieu et place de l'ancien parking - Carlton Cannes, A Regent Hotel

Elle accueille désormais un jardin, avec quelque 22.000 plantes, et une piscine dans un décor de rêve, ouvert sur la mer grâce à de larges baies vitrées. « Nous avons également ajouté deux ailes supplémentaires », rappelle le directeur Giuseppe Vincelli. Les choses ont été vues en très (très) grand. En plus des 32.000 m2 originels, le Carlton, sur sept étages, compte désormais 20.000 m2 de surfaces de plus pour offrir un total de 332 chambres, dont 52 suites, et 37 résidences, dans des tonalités pastel, beige et ocre.

Annoncés en 2014, les travaux ont nécessité près de trois ans d’études et ont finalement été entamés en 2019. « Le Covid-19 nous a aidés à prendre la décision de fermer l’hôtel [à l’automne 2020] pour accélérer les travaux », rappelle également le responsable.

Un budget faramineux

Si la direction de l’hôtel « ne donne jamais aucun chiffre », certains observateurs bien informés avancent des sommes astronomiques : près de 350 millions d’euros auraient été mis sur la table en l’espace de trois ans. « C’est un investissement magnifique », lâche le patron, « Mais, moi-même, je ne connais pas le montant », assure-t-il aussi.

Il y a quelques jours, lors de l’inauguration, le maire LR de Cannes David Lisnard a salué de son côté « le plus gros investissement hôtelier des dernières années en Europe ». Katara Hospitality, le propriétaire de l’établissement depuis 2014, en a la surface financière. Très Largement. Le portefeuille de ce fonds souverain du gouvernement du Qatar, qui compte à ce jour 42 établissements en propriété et/ou en gestion aux quatre coins du monde, devrait continuer à grossir pour en rassembler 60 d’ici 2030.





Dans une des 332 chambres du Carlton, face à la Méditérranée - Carlton Cannes, A Regent Hotel

Ce projet s’accompagne d’une montée en gamme et des prix, alors que l’hôtel est passé de la marque Intercontinental à Regent. Une chambre avec vue mer peut être louée à partir de 1.300 euros. Et la note peut encore s’envoler très vite en fonction des prestations et des mètres carrés proposés. Notamment dans les suites Grace Kelly et Cary Grant du bâtiment historique ou dans le penthouse de 500 m2 (et sa terrasse de la même taille) construit dans la nouvelle aile. Là non plus, l’hôtel préfère ne pas trop en dire. « On est souvent dans la négociation », explique-t-on simplement sur place.

Un challenge historique

Ouvert en 1913 pour accueillir les Britanniques en villégiature l’hiver sur la Côte d’Azur, le Carlton a traversé le XXe siècle en se chargeant d’Histoire(s). Avant de voir défiler les plus grandes stars du cinéma, dès 1946 et le premier Festival international du film, l’hôtel de la Croisette avait déjà été le théâtre en 1922 de la première grande réunion de la Société des nations, l’ancêtre de l’Organisation des nations unies (ONU). Le 16 février 1926, dans une tout autre ambiance, sur l’un des sept cours de tennis qui jouxtaient alors l’établissement, Suzanne Lenglen remportait le « match du siècle » face à Helen Wills. La finale du tournoi du Carlton Club avait alors passionné les foules entre la légende française et sa challengeuse américaine.





Le chantier a fait appel a de nombreux métiers d'art - Carlton Cannes, A Regent Hotel

Des souvenirs, un patrimoine, que l’architecte Richard Lavelle et le décorateur d’intérieur Tristan Auer se sont employés à mettre en scène, à tous les étages. « La terre battue [un revêtement né sur la Côte d’Azur] se retrouve dans le desk d’accueil de la réception et dans les joints des carrelages des salles de bains, explique Giuseppe Vincelli. Nous avons tout fait pour garder l’âme des lieux. » L’hôtel, surnommé « The Old Lady » pour ses racines anglaises, « est une belle dame qui avait besoin d’un lifting mais qui avait un caractère très fort, intemporel », poursuit-il.

La façade, le lobby, le Grand salon ou encore les escaliers monumentaux du Carlton sont classés aux monuments historiques. Il n’était donc pas question de les dénaturer. Certains éléments ont même voyagé dans le passé. Les impressionnantes colonnes du rez-de-chaussée ont retrouvé leur marbre brut, camouflé sous huit couches de peinture. Des coupoles aux décors peints et dorés ont été (re) mis au jour sous des faux plafonds.