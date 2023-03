Attaquées par huit feux de forêt ce week-end, les Alpes-Maritimes sont officiellement sous le coup de restrictions en matière de consommation d’eau potable. Un arrêté préfectoral signé vendredi mais publié ce lundi place officiellement le département en « alerte » sécheresse jusqu’au 30 avril, au moins. Avec la possibilité que ce niveau de gravité puisse être réévalué (a priori à la hausse) d’ici là.

En attendant, les Azuréens, mais aussi les entreprises et les collectivités, sont donc soumis à des limitations. Il devient notamment impossible d’arroser entre 8 heures et 20 heures, aussi bien pour les particuliers que dans les espaces verts publics et les golfs. Le lavage des véhicules est proscrit « sauf pour les professionnels utilisant du matériel haute pression et un système de recyclage ». Les lavages à grandes eaux sont interdits, seuls ceux effectués avec de l’eau sous pression et par des collectivités sont autorisés. Les douches de plage et les fontaines publiques (en flux continu) sont mises à l’arrêt. Et les piscines ne peuvent plus être remplies.





Des « anomalies » de précipitations et de températures

« Indépendamment des suites administratives, le non-respect des mesures édictées fait encourir au contrevenant une contravention de cinquième classe », précise le texte signé par le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez.

« Cet hiver est en France la cinquième saison consécutive marquée par un déficit de précipitations et des températures plus élevées que la normale », notait Météo-France dans son bilan de la période allant du 1er décembre au 28 février. Et les Alpes-Maritimes n’y ont pas échappé. Dans son arrêté, le préfet précise que le département est concerné par des « anomalies de précipitations significativement déficitaires » de septembre à février, « conjuguées à des anomalies de température excédentaires pour la saison ».