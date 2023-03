On connaît les thèmes des deux prochaines éditions du Carnaval de Nice

Le roi des « trésors du monde » est mort. Vive ses successeurs ! Le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé ce jeudi les thèmes des deux prochaines éditions du carnaval : les chars rendront hommage à la « pop culture » en 2024 et célébreront les « mers et océans » en 2025. Une dernière idée toute trouvée puisque la cinquième ville de France accueillera cette année-là la conférence des Nations Unies sur les océans.





La troisième Conférence des Nations unies sur les océans, organisée par la France et le Costa Rica, aura lieu en 2025 à Nice ! Un accord pour protéger l'océan comme bien commun de l'humanité, voilà notre ambition. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2023



Christian Estrosi a également fait le bilan d’une édition 2023 « extraordinaire », selon lui. Le roi des trésors du monde a fait sa dernière sortie et a été incinéré, comme le veut la tradition, samedi, avec un jour d’avance faute à une météo capricieuse. Pas de quoi ternir une « année record » avec plus de 200.000 spectateurs enregistrés et plus de 30 millions d’euros de retombées économiques, a même affirmé l’édile.









L’événement s’est joué à guichets fermés. « C’est assez inédit que tout soit complet aussi vite, avant même le démarrage de la manifestation, et pour toutes les dates », expliquaient les organisateurs lors du lancement. Un succès qui est intervenu après plusieurs éditions perturbées par la pandémie de Covid-19. Le Carnaval de Nice avait été écourté en 2020, annulé en 2021 et encore soumis à des jauges réduites l’an dernier.