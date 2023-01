Prévu pour relier les deux rives du fleuve Var, entre Nice et Saint-Laurent-du-Var, dès 2026, le téléphérique annoncé par la métropole aura du retard. Le projet se fera « sur un calendrier qui sera plutôt étalé jusqu’en 2028 », a expliqué Christian Estrosi ce jeudi sur le plateau de BFM Nice Côte d’Azur.

Il y a quelques jours, le maire et président de la métropole avait déjà annoncé à Nice-Matin le report de plusieurs autres chantiers d’envergure, faute à des finances grevées par « la pandémie », « la tragédie de la tempête Alex » et la « crise inflationniste et énergétique ». « Nous frisons » le plafond d’endettement, avait également reconnu l’élu, contraint de ne pouvoir livrer que les investissements « prioritaires » au cours de son troisième mandat.





« Priorité à la ligne de tramway T4 »

A l’antenne, ce jeudi, Christian Estrosi a ainsi précisé qu’il avait « fait le choix », avec les maires de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent-du-Var, de « donner priorité à la ligne de tramway T4 », qui doit connecter ces communes à la capitale azuréenne.

Un projet qui sera lui-même retardé. Il devait être bouclé en 2026. A cette date, ce chantier aura seulement « franchi le Var », avait indiqué le maire. Les rails ne devraient donc atteindre le terminus de Cagnes-sur-Mer que plus tard.