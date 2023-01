Les pelleteuses vont devoir attendre. Prévu pour démarrer ce mois-ci, le chantier de démolition du palais des congrès Acropolis, à Nice, voulu par la mairie pour poursuivre in situ la promenade du Paillon, a été reporté à la suite d’une décision de justice. Saisi par le comité social et économique (CSE) de la régie autonome pour l’exploitation du centre, le tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la procédure d’information et consultation jusqu’au 28 février.

Le CSE réclamait des détails sur les conséquences que la destruction aurait sur « les conditions de travail et sur l'emploi des salariés ». La mairie devra notamment préciser « les mesures proposées en matière de formation et d'accompagnement » mais aussi « les modifications pouvant affecter les contrats de travail », selon la décision qui a été rendue la semaine dernière et qui a été rendue publique par Nice-Matin.









« Il faut prendre le temps du dialogue »

Les plans de la municipalité ne s’en trouvent en tout cas pas chamboulés, assure cette dernière dans une réponse transmise à 20 Minutes. « Cela ne nous gêne en rien, il faut prendre le temps du dialogue et nous avions dans tous les cas deux mois de diagnostics nécessaires et prévus dans le calendrier des travaux », explique-t-elle.

Et de rappeler : « Nous discutons depuis le départ très étroitement avec les syndicats et les agents, dans le cadre de ce qui est prévu par le Code du travail. Nous sommes et serons très attentifs au devenir des salariés ».