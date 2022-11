La ville de Nice est parée à « toute éventualité » et se mobilise face aux conditions météorologiques. A midi, elle a activé la cellule de vigilance du PC communal et vient d’annoncer la fermeture des parcs et jardins à 15 h puis celle des cimetières à 16 h « jusqu’à nouvel ordre », en raison « d’importantes rafales de vent annoncées, et pour assurer la sécurité de toutes et tous​ ». Depuis 14 heures ce jeudi après-midi, le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance jaune « pluie, inondation et orages ».

Conseils de comportements à adopter

Selon la préfecture, le littoral de la Côte d’Azur et le sud du Var seront particulièrement « exposés au risque orageux et au risque de forts cumuls, où l’on pourra atteindre 50 à 80 mm de pluie et très localement 100 mm sur l’épisode. Un phénomène venteux isolé demeure également possible le long du littoral sous ces orages qui pourront être accompagnés de grêle ».









Dans un communiqué, la municipalité rappelle les conseils de comportements à adopter face à la situation comme s’éloigner des arbres et des cours, s’abriter dans un bâtiment en dur, se tenir informé et éviter de se déplacer. Mais aussi, ne pas prendre sa voiture et ne pas descendre dans les sous-sols ainsi que se protéger des biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et éviter d’utiliser son téléphone et appareils électriques.