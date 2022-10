Si Nicolas Sarkozy n’est plus à l’affiche du Théâtre national de Nice (TNN), il est toujours le bienvenu dans la capitale azuréenne. En tout cas, pour le premier magistrat de la ville. Christian Estrosi l’a rappelé dans un tweet ce vendredi matin en exprimant ses regrets face à la décision d’annuler une rencontre avec l’ancien Président de la République. Ce dernier devait venir y parler de « ses choix et ses affinités avec le monde des lettres et des arts » lors du premier rendez-vous d’un nouveau concept mensuel.





Je regrette l'abandon de la programmation originale prévue au Théâtre National de Nice autour des hommes politiques et de la culture. La Ville de Nice réfléchit à proposer des rencontres avec des personnalités politiques de tous horizons qui viendront parler littérature et arts. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 28, 2022







Le maire a indiqué « réfléchir » à d’autres propositions pour permettre « des rencontres avec des personnalités politiques de tous horizons qui viendront parler littérature et arts » en citant Nicolas Sarkozy qui a « toujours été proche des Niçois ».









Initialement organisée par le TNN, la rencontre, intitulée « un peu, beaucoup, passionnément », avec l’ancien Président avait suscité nombre de questionnements chez des élus écologistes niçois avant d’être annulée à cinq jours de l’événement. La raison évoquée était celle de l’impossibilité par le directeur des rédactions du groupe Nice-Matin d’assurer tous les rendez-vous de ce nouveau concept.