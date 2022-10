Une passagère d’un vol easyJet, reliant Nice à Paris, au début du mois d’octobre témoigne dans Nice-Matin l’accumulation des péripéties qu’elle a vécues. Son vol prévu initialement un vendredi à 18h55 de Nice devait atterrir à Orly à 20h25 sauf que tout ne s’est pas déroulé comme prévu.

Le périple a commencé à cause d’un problème de radio, toutes les personnes à bord ont dû descendre de l’appareil pour embarquer dans un autre. Elles sont ensuite restées coincées une demi-heure sur le tarmac de l’aéroport avec « des enfants qui s’allongeaient par terre » à cause « d’un manque d’organisation » dû à la préparation de l’autre avion par l’équipage. Pour régler ce problème, les passagers ont été « parqués » dans un bus et se sont installés à 22h30 à bord de l’appareil. Une fois dans le ciel, le personnel de bord a eu des réflexions « choquantes » selon la passagère, sur qui « une hôtesse de l’air » a « hurlé ».

« Aucune excuse et aucun dédommagement »

Au moment d’atterrir, bien après minuit, nouvelle surprise : ce sera Roissy et non Orly car il était trop tard. Pour rejoindre l’aéroport initial, easyJet a mis à disposition un bus qui a été « pris d’assaut », explique encore la passagère qui a dû prendre un taxi. D’après elle, certaines personnes ont dormi à hôtel et n’ont reçu « aucune excuse et aucun dédommagement ».









En cas de retard de plus de deux heures pour un trajet de moins de 1.500 km, si le départ ne peut avoir lieu avant le lendemain, la compagnie prend en charge les rafraîchissements, la restauration et les frais d’hôtel. Elle ne rembourse qu’au bout de cinq heures de retard et si le client renonce à son voyage.