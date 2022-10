Les files continuent à s’allonger devant les stations-service. Alors la métropole niçoise a décidé de s’organiser si certains automobilistes, en panne sèche, venaient à se reporter sur les transports en commun ? Aux heures de pointe, dès mercredi matin, la régie Lignes d’Azur va renforcer « les rotations et les capacités de place de l’ordre de 10 % supplémentaires » sur la ligne 2 du tramway et sur les lignes de bus « structurantes » (5, 6, 7, 8 et 9), a annoncé la collectivité ce mardi.

Une initiative lancée « pour offrir aux actifs des solutions supplémentaires […] face à la situation et au comportement de ceux qui rajoutent de la crise à la crise », pointe Christian Estrosi, en référence à la grève des raffineurs lancée le 21 septembre.

Utiliser les parkings-relais aux entrées de ville

Selon le maire de Nice et président de la métropole, les réserves de carburant de la régie sont « suffisantes » pour renforcer ainsi le service entre 7 heures et 19 heures. Deux rames supplémentaires seront également mises en service sur les lignes 2 et 3 du tramway. La ligne 1 est déjà exploitée à son cadencement maximum, selon la régie.





Prévue jusqu’à vendredi, cette initiative pourra être « réévaluée en fonction de l’évolution de la crise », précise encore la collectivité. « J’invite donc chacun à en bénéficier et à utiliser nos parkings-relais, situés à toutes les entrées de Nice et à Cagnes-sur-Mer », appuie encore Christian Estrosi.