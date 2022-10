« 2022 sera une bonne année pour nous, à Nice et ses environs », assure Moïse Vergeot. Le président du groupement d’Orpi Côte d’Azur est optimiste. Pour les professionnels de l’immobilier, la capitale azuréenne permet « de faire de très belles années ». Si c’est un fait « depuis toujours », comme le disait Cyril Messika, le président de l’Observatoire de l’immobilier d’habitat Côte d’Azur, début septembre, cette situation est particulièrement identifiable « depuis trois ans », souligne Moïse Vergeot, de l’agence immobilière GTI Orpi.

Interrogé en avril 2021, il faisait le constat d’un « effet Covid » notamment sur des « changements dans les typologies de demandes » avec des « envies d’extérieurs » et des communes très prisées comme Blausasc, Contes, L’Escarène ou encore Drap. « Aujourd’hui, cette volonté d’aller vers l’arrière-pays niçois s’est un peu calmée car le prix des maisons a augmenté, analyse-t-il. Les gens veulent de l’espace vert mais exigent également un accès routier facile vers la ville. Ce qui n’est pas vraiment le cas du côté du Paillon. »

Et il n’y a pas que les prix de ces biens du moyen pays qui a augmenté. « Par rapport à 2021, on est à 5 % de plus au niveau des prix des biens d’une manière générale, poursuit l’agent immobilier. Comme on a toujours des stocks très faibles et des demandes toujours des fortes, les prix qui ne cessent d’augmenter. On l’a encore constaté en juin et en juillet et c’est toujours en train de se passer. »

Pour lui, cette tendance n’est pas forcément liée à la crise sanitaire. « Ça fait trois ans qu’on est dans ce schéma-là. Le niveau de volumes de vente ne bouge pas avec des petites superficies très demandées pour des investissements locatifs », indique-t-il.





Le quartier de la libération est l'autre quartier très prisé de Nice. (Illustration) - BEBERT BRUNO/SIPA

Les biens près « du tracé du tram », nouveaux « quartiers en devenir »

A Nice, ce sont les quartiers du port et de la libération qui suscitent le plus d’intérêt. « Depuis quelques années déjà, ça reste très cher. Ceux qui ont pris beaucoup de valeur se situent plus à l’est de Nice, dans le quartier Saint-Roch, Saint-Jean-d’Angely. L’attrait s’explique notamment avec la construction du cinéma, des nouvelles résidences par exemple. Il y a dix ans, ce n’était pas du tout des quartiers recherchés. »

L’autre atout qui donne de la valeur aux quartiers : le tramway. Le projet de la nouvelle ligne 4 qui reliera Cagnes-sur-mer à la capitale azuréenne, a fait naître un réel engouement pour cette commune quasi limitrophe de Nice. « Le tracé du tram, c’est vraiment la tendance actuelle pour les acheteurs avec des prix encore abordables », appuie Moïse Vergeot.

Des prix qui peuvent « stagner » mais « pas baisser »

D’après le président du groupement Orpi Côte d’Azur, l’augmentation des taux d’intérêt, « qui restent néanmoins en dessous de 2 % », pourrait avoir « un effet de stabilisation des prix ». Il ajoute : « Je ne pense pas qu’il y aura une baisse des prix des biens mais il pourrait y avoir une demande qui ralentit au niveau des acquéreurs et qui calmera alors aussi les vendeurs ».

En effet, avec cet attrait significatif pour la région, l’agent immobilier raconte que les personnes qui vendent sont « en position de force ». « Encore la semaine dernière, une dame a réussi à vendre son appartement plus cher que ce qu’on l’avait estimé face au nombre de personnes intéressées. Elle avait même eu le luxe de refuser une première offre. Elle a eu raison de rester ferme, ça a payé. »

Des acheteurs « nouveaux retraités » et « aisés »

Selon ses données, les personnes qui souhaitent acheter viennent « d’un peu partout », que ce soit des locaux ou d’autres régions de France. Il note néanmoins une « légère baisse concernant la clientèle étrangère » pour Nice. « On a beaucoup de Français, nouveaux retraités, qui viennent du Nord et de Paris. En général, ce sont des personnes aisées qui ont projet de faire leur retraite sur la Côte d’Azur, ils arrivent alors souvent avec un budget conséquent, surtout s’ils ont vendu un bien dans la capitale. »









Moïse Vergeot conclut : « D’une manière générale, quand vous avez une situation qui vous permet d’investir, la pierre reste le meilleur moyen de le faire en France. Les comptes épargnes ne sont plus intéressants et la bourse est trop instable. Avoir un chez-soi est la meilleure façon de s’assurer une certaine sécurité pour l’avenir. »

Et ce professionnel qui exerce depuis 25 ans sur le territoire affirme : « Même si la personne souhaite revendre son bien quelques années après l’avoir acheté ici, je n’ai jamais vu personne perdre de l’argent avec une affaire. »