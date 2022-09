C’est un exercice auquel les préfectures doivent se plier « une fois par an dans chaque département », rappelle celle des Alpes-Maritimes. Une « tuerie de masse » sera mise en scène ce vendredi à Mandelieu-La Napoule pour « tester la coordination de l’ensemble des services impliqués dans l’organisation des secours, leur capacité opérationnelle ainsi que pour tester les matériels et les équipements ». Le coup d’envoi sera donné à 13 heures au niveau du Centre expo congrès de cette commune limitrophe de Cannes.

Pour ne pas gêner le bon déroulement de cet exercice de Sécurité civile et les interventions des services, les services de l’Etat demandent d’éviter le secteur, de ne pas encombrer d’appels téléphoniques les forces de l’ordre, les services de secours et les autorités, c’est-à-dire la préfecture et la mairie de Mandelieu-La Napoule.

Durant l’exercice, les riverains pourront assister à « des mouvements inhabituels », précise la préfecture, qui encourage vivement à « ne pas relayer de fausses rumeurs ou informations sur les réseaux sociaux » et à « ne pas prendre de photos ou vidéos ».