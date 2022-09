(Re) découvrir l’emblématique grand magasin de la place MassénaÀ l’occasion de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, 20 Minutes a sélectionné cinq idées d’activités à faire ce week-end à Nice, sur le thème « patrimoine durable ». Atelier aux archives, visites des Galeries Lafayette ou encore une restauration d’œuvre en présence du public, un programme riche de découvertes vous attend les 17 et 18 septembre 2022 dans la capitale azuréenne.

L’architecture durable aux archives Nice Côte d’Azur

Au sein de la villa Les Palmiers du XIXe siècle, monument historique, où le site des archives Nice Côte d’Azur se situe, il sera possible de participer à un atelier de « création de maquette d’un projet architectural » en s’inspirant du travail de Guy Rottier. Cet architecte, dont les archives de Nice conservent le fonds depuis 2016, élaborait ses projets à l’aide d’objets recyclés et avait à cœur d’avoir un impact réduit sur les sites naturels. Cette animation sur le thème du « patrimoine durable » est ouverte à partir de 4 ans et se déroulera samedi et dimanche à 11 heures, 14 heures et 16 heures L’entrée est libre et sur inscription à l’entrée du site.

(Re)découvrir l’emblématique grand magasin de la place Masséna

Iconique de la place Masséna de Nice, le magasin des Galeries Lafayette ouvre ses portes pour parcourir le lieu emblématique avec « un autre regard ». Le grand magasin promet aux visiteurs les « découvertes de lieux inédits ». Rendez-vous samedi, à 10 heures, 11h30, 13 heures et 14h30. La visite est gratuite et dure une heure. L’inscription est obligatoire. Les groupes sont de dix personnes maximum. Pour réserver et avoir davantage d’informations, envoyez un mail à ebouquet@galerieslafayette.com.

Restauration au menu du musée d’art naïf

Au musée international d’art naïf, avenue de Fabron, Lélia Cortopassi, restauratrice du patrimoine, restaurera sous vos yeux une œuvre appartenant aux collections, samedi de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures. Et, en lien avec l’exposition Les Fleurs du Mâle, il sera également possible d’admirer les plantations de fleurs devant le musée, puis de les retrouver dans les œuvres exposées ainsi que dans la « fenêtre numérique » pour en avoir une nouvelle vision. Plus d’informations au 04 93 71 78 33.





Le musée d'art naïf. (Illustration) - Ville de Nice

Un petit tour en pointus ?

L’association La Mouette organise tout le week-end différentes animations au quai Entrecasteaux, au port de Nice. De 14 heures à 17 heures, samedi et dimanche, embarquez dans les traditionnels « pointus » de Nice pour une promenade ou alors, participez à des travaux de réparations et de calfatage, dès 9 heures. Vous pourrez en profiter pour écouter l’histoire de ces bateaux par des membres de l’association, tout au long de la journée. Sur le site Internet, retrouvez tout le programme en détail.









À voir et à écouter au Mamac

Parmi le programme très complet du musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice, avec comme leitmotiv « Ensemble, faisons vivre le patrimoine », un cinéconcert aura lieu à 20 heures samedi. Benjamin Fincher interprétera en direct la musique qu’il a composée pour le film muet L’uomo meccanico d’André Deed. Il s’agit d’un des premiers films italiens de science-fiction, sorti en 1921. Rendez-vous au 2e étage du musée. L’entrée est gratuite. Pour plus de renseignements, vous pouvez envoyer un mail à mediationmamac@ville-nice.fr.