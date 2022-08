Il avait 20 ans et n’a pas survécu à ses blessures. Un jeune homme, défavorablement connu de la justice, a été tué samedi dans la soirée dans la cité sensible des Moulins à Nice, a indiqué dimanche le parquet de Nice. « Des riverains ont appelé la police après avoir entendu des détonations dans le quartier, et le corps d’un jeune homme de 20 ans a été découvert vers 22h45 dans une allée, mortellement touché de deux balles qui l’ont atteint au thorax et à la jambe », a rapporté le parquet en évoquant la thèse d’un règlement de comptes.

La victime connue de la justice

Au total, huit étuis de projectile 9 mm ont été retrouvés sur place, a-t-on ajouté de même source. La victime, de nationalité française, était connue de la justice, essentiellement pour des vols, mais aussi pour des violences, des infractions routières et des affaires de stupéfiants.

L’enquête, ouverte pour homicide volontaire en bande organisée, a été confiée à la police judiciaire de Nice. Pour l’heure, aucune interpellation n’a eu lieu. Il s’agit du second règlement de comptes à Nice depuis le début de l’année après le décès le 26 mai dernier d’un autre jeune homme, lui de nationalité russe, dans les quartiers Est de la ville.