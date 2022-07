Cinq spots de plages (un peu) moins connus sur la Côte d’Azur

La période estivale étant bien entamée sur la Côte d’Azur, vous avez peut-être envie d’échapper aux nombreux touristes qui étalent leur serviette sur les galets des 7,5 km de plage à Nice et de découvrir d’autres coins « moins connus ». 20 Minutes vous propose une sélection de criques, plages de sable et eau turquoise pour profiter de l’ été.

La Réserve de Nice

Nice n’a pas que des plages sur ses 10 km de littoral. En allant vers Villefranche-sur-Mer, les rochers de « La Réserve » permettent de laisser une serviette et quelques affaires pour aller ensuite en mer équipé d’un masque de plongée. Ce spot est davantage réservé à celles et ceux qui aiment passer du temps dans l’eau plutôt qu’à bronzer… La pierre n’étant pas très confortable pour y rester allongé des heures.

A l’est, les plages de Roquebrune-Cap-Martin

La plage de la Buse de Roquebrune-Cap-Martin, entre Menton et Monaco, est très agréable car elle se situe loin des routes. L’endroit est peu connu parce qu'on y accède grâce à de nombreux escaliers. Elle se trouve à cinq minutes à pied de la gare, en suivant le chemin des goélands. Le lieu est assez exceptionnel, en contrebas des collines de Roquebrune, avec un restaurant « Le Cabanon » et 400 m de plage (bon, de galets) uniquement publique et sauvage. La baignade n’est pas surveillée mais on y trouve quelques douches.

Un peu plus loin, vers Nice, sur la même commune, la plage du Golf bleu est également peu fréquentée, même en pleine saison et est plus étendue. Les paysages sont remarquables car ornés de luxueuses villas.

A l’ouest, le Cap d’Antibes et ses criques

Les meilleurs spots sont les criques autour du Cap d’Antibes. En plus d’être un endroit surtout fréquenté par des habitués, la plage du Bacon livre un cadre paradisiaque avec une eau turquoise et une vue jusqu’à Nice. Egalement confidentielle, la plage de la Gardiole donne sur la Garoupe. L’abri de l’Olivette, en contrebas du boulevard Maréchal-Juin, est également un spot insoupçonné. Il accueille quelques pointus, ces traditionnelles barques du Sud. Il est possible de faire trempette mais c’est surtout un endroit parfait « avec vue » pour un apéro en fin de journée, entre amis ou en famille !

A l’extrémité du département, la plage de l’Aiguille de Théoule-sur-Mer

Enfin du sable ! La plage de l’Aiguille se trouve dans le parc naturel départemental de la pointe de l’Aiguille à Théoule-sur-Mer. Après Cannes, juste avant le Var, c’est là que débutent le massif de l’Estérel et sa roche rouge assez impressionnante. Même s’il peut sembler y avoir du monde, le spot reste moins fréquenté que les autres en pleine saison et offre un panorama assez exceptionnel pour une baignade.

La calanque du Maubois

Finalement, peut-être que les spots les moins connus des Alpes-Maritimes se trouvent… dans le Var ! Peu après Théoule-sur-Mer, vous trouverez la calanque du Maubois, à Saint-Raphaël, qui s’étend sur 150 m de galets rouges. Le spot est alors idéal pour plonger ou pour faire une excursion en stand up paddle.