A la veille du début des festivités du 14-Juillet, la préfecture des Alpes-Maritimes rappelle aux maires le contexte « particulier de sécheresse observée cette année » à travers un communiqué. Les services de l’Etat invitent alors les élus à « systématiquement solliciter l’avis du service départemental d’incendie et de secours (Sdis) avant tout feu d’artifice et de faire preuve de la plus grande prudence ».

Depuis 2014, les municipalités se trouvant sur des zones à risque d’incendie de forêt dans les Alpes-Maritimes doivent demander un mois en avance une autorisation pour tirer un feu d’artifice.

Dans le Gard, plus d’une vingtaine de communes ont annoncé l’annulation ou le report des feux d’artifice du 14 juillet face aux risques de feux de forêt. C’est également le cas dans les Bouches-du-Rhône, notamment à Aubagne, Allauch, Charleval, Meyreuil ou encore de Plan-de-Cuques.

Nombreux interdits pour les particuliers

Pour « assurer la tranquillité et la sécurité publiques à l’occasion des festivités du 14-Juillet », la préfecture des Alpes-Maritimes a également pris plusieurs mesures. Ainsi, il est interdit de vendre ou de détenir et d’utiliser des articles pyrotechniques pour les particuliers pour « toutes les communes du département » et ce du « 9 au 14 juillet inclus sur la voie publique et en direction de la voie publique ainsi qu’aux abords et dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers ».

Un autre arrêté interdit « la vente, l’achat, le transport et l’utilisation des carburants combustibles corrosifs et gaz inflammables dans tout récipient transportable » du 13 juillet à minuit au 15 juillet à 6 heures du matin.