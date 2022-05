Après son inauguration mercredi dans le quartier Saint-Isidore à Nice, Ikea s’est installé sur la plage pour le week-end. En face du Centre universitaire méditerranéen, le géant du meuble suédois propose jusqu’à ce dimanche 20 heures, une expérience de plage privée « en kit » où tout est gratuit. Un événement qui a commencé samedi à 10 heures, avec plus de 40 transats à disposition pendant deux heures.

Exemple du kit de plage de l'événement d'Ikea le week-end des 14 et 15 mai à Nice - ANP / 20 Minutes

A leur arrivée, les clients bénéficient d’un transat avec une mini-table, mais pas que. Valentin, qui travaille ici pour les deux jours d’événement, explique : « On fournit un matelas, un coussin, une serviette de bain, un parasol et des accessoires essentiels de plage ». C’est ensuite aux participants de « monter » leur espace pour profiter comme ils le souhaitent des équipements. Et pour que l’opération aille jusqu’au bout, une boisson et un snack sont également offerts.

« La plage de Nice, ce n’est pas pour les Niçois, c’est pour les touristes »

Un dispositif « original et fonctionnel » pour Frédérique, bien installée, qui lit un livre. « J’apprécie le fait que tout soit gratuit. J’ai déjà testé des plages privées, mais pas à Nice, plutôt à Golfe-Juan et Juan-les-Pins. » Selon elle, qui ne « supporte pas quand il y a du monde », c’est un format parfait et « adapté à la région ».

Contrairement à Frédérique, pour Sandra et sa famille, cette expérience est inédite. « On n’est jamais allé dans une plage privée. Alors, comme on habite juste à côté, on s’est dit que c’était l’occasion de tester, pour le fun. D’habitude, on ne vient jamais ici pour se baigner, on préfère les plages où il y a du sable. » « Et puis, la plage de Nice, ce n’est pas vraiment pour les Niçois, c’est surtout pour les touristes », ajoute son fils.

Ana, qui vit à Londres mais vient « régulièrement à Nice », est une habituée des plages privées. Elle retient de ces deux heures de repos, ce plaisir de profiter « des meubles neufs » dans un lieu « très calme et chill avec un personnel chaleureux » et de repartir avec « une gourde isotherme ». Dans le petit sac bleu à emporter avec soi une fois l’expérience passée, se trouvent également un gobelet et une serviette.

Une opération « unique » dans son format et « inédite », selon l’employé, puisque c’est « rare d’avoir une marque privée qui s’installe sur une plage publique » à Nice.