Pour compléter les dispositifs d’aide d’urgence aux entreprises touchées par la tempête Alex en octobre 2020, qui a fait dix-huit morts, un fonds d’appui a été mis en place en début d’année par l’Etat, la région Paca, le département des Alpes-Maritimes, la métropole Nice Côte d’Azur et la communauté d’agglomération de la Riviera française. Au total, 4,5 millions d’euros vont servir à accompagner les acteurs économiques des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie.

Une aide directe sous forme de subvention allant jusqu’à 100.000 euros

Ce fonds, matérialisé sous forme de subvention directe de 100.000 euros maximum, permettra d’aider les entreprises, artisans, professions libérales, indépendants ainsi que les agriculteurs à « reconstituer leur outil de travail ». « Du matériel et mobilier, des stocks, des machines-outils, des véhicules et engins de travaux mais aussi des terrains, des bâtiments et des entrepôts détruits » ont été donnés comme exemple dans un communiqué de la préfecture. Les frais de rebond et de reconversion peuvent être également financés par ce fonds sous certaines conditions.

Opérationnelle dès ce vendredi, cette aide peut être demandée directement en ligne « jusqu’au 31 décembre 2023 sauf épuisement du fonds et fermeture du site ».