Une grue de 200 tonnes et une équipe… de déménageurs de l’extrême. Il y a eu du remue-ménage dans la nuit de mardi à ce mercredi autour du TNN. La mairie de Nice a fait déboulonner le fameux Monstre du Loch Ness, signé Niki de Saint Phalle, qui trônait sur le parvis du bâtiment depuis 2001. Car, oui, c’est officiel : avec ce premier démontage, la démolition (polémique) du théâtre a commencé. « On démarre avec des travaux préparatoires », a-t-on ainsi précisé du côté de la municipalité.

Protégée et grutée avec toutes les précautions qui s’imposent, l’œuvre monumentale de 5 mètres sur 3 a donc été transportée dans un lieu « tenu secret pour des raisons de sécurité », insiste la ville. Elle y sera restaurée avant d’être « réimplantée dans le prolongement de la promenade du Paillon », qui viendra remplacer le théâtre, précise-t-elle aussi.

L'?uvre va être stockée et restaurée pendant la durée des travaux - Ville de Nice

Avant des étapes de désamiantage et de « déplaquage »

La semaine prochaine, c’est le Stabile-mobile d’Alexandre Calder, qui sera également déplacé. Cette installation de 3,5 tonnes appartenant aux collections du Mamac et qui trônait là depuis 1990 sera, elle, « prêtée au musée Matisse et installée sur son parvis », fait savoir la municipalité. Trois camions remorque seront à l’œuvre dans la nuit du 7 au 8 février et la ville annonce déjà « une séquence inaugurale » qui « se tiendra prochainement » dans les jardins de l’Arène de Cimiez, où l’œuvre demeurera « pendant la durée des travaux ».

Travaux qui vont également commencer à l’intérieur du théâtre, désormais ceinturé par des barrières de chantier. Il va notamment y avoir une première étape incontournable de « désamiantage » dans cet édifice inauguré le 19 décembre 1989, annonce également la mairie. La façade sera ensuite démontée plaque de marbre par plaque de marbre.

Elles « seront déposées et stockées avec un objectif de réemploi sur d’autres bâtiments ou équipements publics », assure l’hôtel de ville pour limiter les polémiques alors que ces dernières avaient été changées il y a une dizaine d’années pour près de 10 millions d’euros.

« Une forme de folie mégalomane »

Mardi à l’Assemblée nationale, Eric Ciotti, parmi les détracteurs du projet, a d’ailleurs interpellé la ministre de la Culture pour le faire stopper et ainsi « préserver les éléments du patrimoine niçois ». « C’est une part de l’âme culturelle de la ville qui va être mise à terre par une forme de folie mégalomane, de dérive personnelle », a attaqué le député azuréen (LR) en délicatesse avec le maire Christian Estrosi.

« L’état du bâtiment ne répond plus aux besoins techniques, fonctionnels et artistiques, lui a rétorqué Roselyne Bachelot. Il nécessite de lourds travaux de remise aux normes [pour un budget compris] entre 12 et 18 millions d’euros et ne permet plus de déployer une capacité d’accueil et une offre culturelle adaptée aux attentes de la population. » Une offre qui a commencé à être déployée dans d'autres lieux de la ville.

Lancé, le chantier de démolition devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Il générera « environ 13.000 tonnes » de déchets que la collectivité s’engage « à revaloriser à 90 % » pour ceux qui ne présentent pas de danger. « En particulier, béton, bois brut et métal » le « seront intégralement », dit-elle. Et de préciser : « les autres déchets, comme l’amiante, seront évacués vers des sites de traitement spécifiques. »