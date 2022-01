On pourra de nouveau bientôt la consommer au comptoir. Avec la levée de certaines restrictions, mi-février, la pinte pourra refaire, avec modération bien sûr, son retour sur les zincs à l’heure de l’after work. Mais pas à n’importe quel prix.

A Nice, selon un classement établi par Schlouk (une « gorgée » en alsacien) Map, le prix moyen des 50 cl de bière est parmi les plus élevés de France. Avec une note à 5,21 euros en happy hour, le verre est moins cher qu’à Paris (5,55 euros) et Bordeaux (5,30 euros), mais bien plus dur à avaler que partout ailleurs.

Dans les faits, ça se traduit comment pour vos apéros ? Vous les limitez ? Vous vous calquez obligatoirement sur les horaires des happy hours ? Vous avez identifié un spot particulier ? Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.