Désormais, des échafaudages ceinturent le bâtiment et son accès est interdit. Au numéro 6 du boulevard Victor-Hugo, dans l’hypercentre de Nice, au-dessus du tunnel du tramway, un immeuble de six étages menace de s’effondrer. Un arrêté de « péril imminent » a été pris. Et la mairie « a décidé d’ordonner l’évacuation des derniers occupants », soit quatre appartements et un commerce, précise-t-elle à 20 Minutes, confirmant une information de Nice-Matin.

Cette option a été arrêtée « aux vues des rapports d’expertise qui ont été réalisés par les assurances des parties », indique encore la collectivité, alors que de précédentes analyses lui avaient fait conclure à une « une absence de péril » en novembre 2018.

« Inclinaison des façades de plus de 5 % »

Situé juste au-dessus de la station en sous-terrain « Jean-Médecin », de la ligne 2 du tramway, l’édifice souffre notamment de « dommages structuraux » et d'« une inclinaison des façades de plus de 5 % ». Des dégâts qui résultent justement des travaux de percement du tunnel où circulent désormais les rames et pour lesquels « l’entreprise Thaumasia a d’ailleurs reconnu sa responsabilité », selon la municipalité.

Un contentieux engagé par la SCI propriétaire de l’immeuble et [cette] entreprise qui a chapeauté le chantier en 2017 « n’est toujours pas soldé », ajoute-t-elle. La procédure pourrait prendre encore quelques années. Mais, en attendant, le bâtiment devra rester vide.