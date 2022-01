Un tweet alarmiste, accompagné du hashtag #genocidevaccinal et partagé plus de 1.000 fois depuis la nuit de mercredi, a fait vivement réagir le Centre hospitalier de Grasse. L’établissement dénonce une « fake news » et annonce qu’il « va porter plainte contre l’internaute étant à l’initiative de ce message ».

« Semaine dernière, hôpital de Grasse, décès de neuf nouveau-nés ! Les mamans auraient reçu la troisième injection quelques jours avant d’accoucher… Le personnel soignant et la mairie de Grasse ont reçu l’instruction de ne pas en parler ! », a publié@phacotte sur Twitter.

𝗗𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 : 𝗙𝗔𝗨𝗦𝗦𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥𝗡𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘

⚠️Faites attention aux informations non sourcées qui circulent sur les réseaux sociaux... @villedegrasse #FakeNews #Dementi #Communiqué pic.twitter.com/8CSHTGLuJQ — Lucile Castrillo 🏥 (@lucilecstrl) January 14, 2022

« Infondé et évidemment faux »

Selon le communiqué publié ce vendredi, également sur Twitter, par la responsable communication de l’hôpital, « le message publié sur les réseaux sociaux évoquant 'des décès de nouveau-nés qui se seraient produits suite à la vaccination de leur maman' est infondé et évidemment faux ».

« Au vu de la gravité des propos tenus, l’hôpital dénonce cet acte et va porter plainte contre l’internaute étant à l’initiative de ce message », écrit aussi la direction de l’établissement.