Il déploiera ses ailes face au Palais de la Méditerranée, là où le camion-bélier avait arrêté sa course folle. « L’ange de la baie », une sculpture imaginée par Jean-Marie Fondacaro, sera inauguré sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2022, dans le cadre du la commémoration du sixième anniversaire de l'attentat du 14-Juillet 2016, a annoncé ce vendredi le maire de Nice Christian Estrosi.

Les trois associations de victimes Promenade des Anges, Mémorial des Anges et Life for Nice l’ont choisi parmi quinze propositions d’artistes pour rendre hommage aux 86 personnes tuées par le terroriste.

« Je sais que le choix s’est avéré difficile, mais qu’après plusieurs tours de table, ce projet a fait consensus et recueilli l’unanimité », a expliqué Christian Estrosi. La structure, haute de 4,16 m et qui sera confectionnée en fonte aluminium brossé et en acier inoxydable, représente un ange sur la crête d’une vague.