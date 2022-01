Il ne sait pas exactement encore sous quelle forme, mais le Carnaval de Nice « aura bien lieu du 11 au 27 février », a assuré ce mardi Christian Estrosi, précisant qu’il pourrait se dérouler « sans corso », les traditionnels défilés de chars. Alors que la tenue de l’événement, écourté en 2020 et annulé l’an dernier, était en question depuis l’annonce par le gouvernement de nouvelles restrictions, le maire a voulu mettre les choses en clair.

Après s’être entretenu avec les fédérations locales des hôteliers et des restaurateurs, qui comptent beaucoup sur la manifestation à cette période de l’année, l’élu a aussi précisé que « plusieurs formules étaient à l’étude » et « qu’une équipe se mettait en place en lien avec l’ARS et la préfecture » pour arrêter le meilleur scénario.

Du côté de Menton, où la Fête du citron est également très attendue, la municipalité a de son côté déjà précisé les choses. « Les corsos et les jardins de lumières, qui font l’objet d’une très forte affluence, sont annulés afin d’éviter une concentration trop importante de spectateurs fortement déconseillée en cette période de pandémie », indique-t-elle dans un communiqué, précisant qu’elle entendait « maintenir l’esprit » de la manifestation avec, notamment, « l’exposition de motifs d’agrumes dans les jardins Biovès ».

« Je ne prendrai aucun risque majeur »

A Nice, selon la mairie, de nombreuses options seraient toujours sur la table. Tribunes éclatées pour limiter les jauges, spectacles dans des salles avec places assises… « Mais dans tous les cas, ce ne sera pas le carnaval tel que nous l’avons connu lors de sa dernière édition, en 2020. Je ne prendrai aucun risque majeur. Il y aura une politique événementielle raisonnable et raisonnée. Il se peut qu’il n’y ait pas de corso du tout, a-t-il également prévenu. Ça pourrait être simplement un carnaval de présentation des œuvres de nos artistes en lien avec notre inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. »

Dans tous les cas, le maire de Nice a indiqué que le « pass sanitaire ou vaccinal sera exigé aux entrées ». « C’est ce qui nous permet de d’ailleurs de pouvoir annoncer aujourd’hui le maintien de l’événement », a dit Christian Estrosi, précisant « d’ailleurs être extrêmement favorable au pass vaccinal ».