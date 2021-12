La soirée du réveillon du 31 décembre finira plus tôt que les années précédentes dans les bars et restaurants des Alpes-Maritimes. Face à l’épidémie de Covid-19, le préfet du département Bernard Gonzalez a pris de nouvelles mesures, qui s’ajoutent notamment à l’interdiction de vente et d’utilisation des feux d’artifice et autres pétards.

En résumé, tous les bars et restaurants ne pourront plus servir après 1h du matin et devront fermer leurs portes à 2h. Une mesure qui peut paraître restrictive… mais qui ne l’est pas nécessairement ! C’est « une bonne nouvelle pour les établissements qui ont l’obligation d’habitude de fermer à minuit et demi », a ainsi réagi le président de l’UMIH locale, Noël Ajoury, auprès de France Bleu Azur.

Par ailleurs, la consommation d’alcool et de nourriture sera interdite sur la voie publique.