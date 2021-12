Réhabilitation de bassins existants, création de trois nouveaux équipements, l’objectif est simple : améliorer l’offre en plans d’eaux municipaux. Avec dix bassins à Nice, « le nombre de piscines est insuffisant [la commune se situe en dessous du ratio moyen français qui est à un bassin pour 10.000 habitants] », juge le maire Christian Estrosi. Et les équipements sont parfois « vétustes ». « Il y a un manque de lignes d’eau pour le public, pour les clubs mais également pour les visiteurs », constate l’élu niçois en évoquant une offre peu diversifiée.

La future piscine de Carras, à l'eau de mer - Ville de Nice

Pour remédier à cet état de fait, il a présenté jeudi « un plan piscine » pour remettre la capitale azuréenne à niveau en insistant aussi sur la dimension d’attractivité à renforcer en donnant des créneaux importants aux hôteliers niçois. Ainsi, trois nouvelles piscines seront construites et livrées entre fin 2025 et début 2028, dont une à la cité des sports avec deux bassins de 50 m. Les deux autres seront à la base nautique Carras et au port de Nice, avec des bassins en eau de mer et un espace « plongée ».

En parallèle, les bassins de l’Ariane, Saint-Roch, Saint-Augustin, Comte de Falicon et le Piole seront réhabilités. Le montant des investissements prévus par la mairie est estimé à 120 millions d’euros.