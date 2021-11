Les riverains qui habitent autour des stations « Port Lympia », « Garibaldi le Château » et « Durandy » de la ligne 2 du tram de Nice pourront « assister à des mouvements inhabituels tels des regroupements importants de secours et de forces de l’ordre », prévient la préfecture des Alpes-Maritimes. Mercredi, à 23 heures, un exercice de sécurité s’effectuera dans le tunnel de la ligne. Les stations et les abords « seront inaccessibles au public pour sécuriser totalement l’exercice ».

Les autorités demandent à la population « d’éviter le secteur » durant le test, de ne pas encombrer d’appels téléphoniques les forces de l’ordre, les services de secours, « de ne pas relayer de fausses rumeurs ou de fausses informations sur les réseaux sociaux » et de « ne pas prendre de photos ou de vidéos de l’exercice ». Des lignes de substitutions seront mises en place pour maintenir la continuité du service.