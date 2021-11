En juin 2020, dans l’entre-deux-tours de l’élection municipale, Christian Estrosi confirmait à 20 Minutes son projet de « dédoubler la ligne 1 du tramway entre le nord et le sud », très fréquentée, pour la soulager, via un Transport en commun en site propre (TCSP). Depuis le dossier a fait son chemin. La métropole évoque désormais un Bus à haut niveau de service (BHNS) et une concertation vient de s’achever.

Un tracé nord-sud et deux options pour le rallonger vers l’est

Le parcours envisagé part de l’avenue Saint-Sylvestre, passe par le boulevard de Cessole, puis le boulevard Gambetta pour rejoindre la Promenade des Anglais. Des extensions sont « à l’étude », indique aussi la collectivité qui les a déjà prévues dans son calendrier (voir l’encadré). La première, au nord, permettrait de rejoindre la place Fontaine du temple. La seconde borderait toute la coulée verte, y compris son extension à venir, jusqu’à l’actuel Palais des expositions. Après la concertation, des ajustements pourraient intervenir. Un vote en conseil métropolitain est attendu.

Des voies en plus pour les bus et donc en moins pour les voitures

En créant une ligne de 7,2 km de long, dont 90 % en « site propre », c’est-à-dire sur des voies uniquement réservées au bus (pour garantir une vitesse moyenne de 14,5 km/h), les voitures auront forcément moins de place. La métropole évoque « quelques ajustements ». Dans les faits, un sens unique sera créé entre la place Goiran et le carrefour de l’Horloge sur Cessole. Les voitures n’auront plus accès à la partie sud du boulevard Gambetta, uniquement consacrée aux couloirs de bus et à des pistes cyclables. Il faut aussi s’attendre à ce que le stationnement et les places de livraison soient chamboulés sur le tracé.

Un bus pour alléger la Ligne 1 de tramway (mais pas que)

Comme Christian Estrosi l’expliquait à 20 Minutes, le but premier de ce BHNS est de soulager la ligne 1 du tramway, fréquentée par 100.000 à 120.000 voyageurs par jour. Son ambition est en revanche à la baisse. En juin 2020, le maire comptait transporter quotidiennement 30.000 personnes dans ce BHNS. La métropole estime désormais sa fréquentation à 16.000 passagers « dans un premier temps », en allégeant aussi « les lignes de bus 8, 23 et 57 très fréquentées également », avance la collectivité. Elle estime aussi « à 2.800 le nombre de véhicules en moins grâce au BHNS et ses infrastructures ».