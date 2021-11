La ville de Nice « n’a pas attendu que le pouvoir d’achat devienne une thématique centrale du débat public pour agir à ce sujet », lance la municipalité sur la question des services gratuits dans l’espace public. Un accès wifi dans la rue et dans des lignes du tramway, des prises de recharges USB, des distributeurs de sacs pour propreté canine ou encore des fontaines d’eau, y compris gazeuse. A Nice, on est plutôt bien servis.

En octobre, la ville a d’ailleurs installé une première table à langer dans le parc de la promenade du Paillon. D’autres seront mises en place d’ici les prochaines semaines dans le parc Carol de Roumanie, Castel des deux rois, celui du Ray, le jardin Alsace-Lorraine et celui de la colline du Château, assure la collectivité.

Des nouveautés à venir

Début 2022, à l’occasion du renouvellement du mobilier urbain, toutes les stations de la ligne 1 du tramway seront équipées en prises de rechargement USB, promet également la ville. Toujours au rayon des nouveautés, les cyclistes attendent les « cinq stations multiservices gratuites qui permettront de gonfler les pneus de son vélo, de faire de petites réparations et des réglages ». A venir aussi, « cinq sanitaires gratuits en 2022, dans le parc de l’ouest, au jardin Saint Jean d’Angely et dans le jardin Albert 1er », précise encore la municipalité. Actuellement, comme on peut le voir sur le site de la métropole, dix sont payantes et dix autres sont gratuites.

Ces dernières sont dispersées dans toute la ville, « mais c’est quand on est en balade dans le centre, loin de chez soi, qu’on a envie de pouvoir profiter de ce service », commente une passante dans le Vieux-Nice. Dans ce quartier, en allant du jardin Albert 1er jusqu’au parc du château, il est possible de croiser six toilettes différentes, toutes accessibles contre 50 centimes.

Des services « pas forcément bien pensés » mais un accès à la culture « pour tous »

Les réponses des Niçois à un sondage lancé sur les réseaux sociaux semblent aller dans le même sens. Des services gratuits proposés par la ville de Nice, il y en a. Mais « ils ne sont pas forcément bien pensés ». Comme la table à langer de la coulée verte, qui n’est pas à côté d’une poubelle, ou les structures sportives.

Si des jeux pour enfants sont présents (403 dans 76 parcs selon la mairie) ainsi que des « agrès sportifs », comme « des tables de ping-pong, des rameurs, des vélos », il manque des « city stades » et des aménagements pour les sports urbains. Mais dans l’ensemble, les personnes qui ont répondu sont plutôt satisfaites de ce qu’elles peuvent bénéficier en tant qu’habitantes de Nice. Dans d’autres villes, comme à Lille​, les toilettes publiques sont vraiment une question centrale. Actuellement, seuls neuf sanitaires sont accessibles.

« Depuis 2008, Christian Estrosi a voulu ancrer son action dans l’amélioration du quotidien des Niçois », insiste la municipalité. Ainsi, la ville « propose de nombreuses animations culturelles gratuites dans l’espace public tout au long de l’année » comme des expositions « hors les murs », toutes sortes de représentations culturelles, mais aussi le médiabus et la bib' mobile qui « sillonnent chaque semaine les quartiers afin de permettre l’accès à la lecture pour tous », développe la commune. Et, qui sait : après les tables à langer, peut-être que les parcs de Nice verront naître des barbecues connectés, comme à Rennes.