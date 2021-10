Le 29 octobre 2020, 8 h 29, à Nice. Un jeune Tunisien pénètre dans la basilique Notre-Dame de l’Assomption armé d’une lame de 17 cm. Il tue trois personnes : le sacristain Vincent Loquès, 55 ans, Simone Barreto Silva, une Franco-Brésilienne de 44 ans et Nadine Devillers, tombée la première.

Cette Niçoise de 60 ans s’était déjà pourtant plusieurs fois relevée, après une vie marquée d’épreuves. Maltraitée par ses nounous, élevée dans la pauvreté, victime d’un viol quand elle était adolescente… Elle avait décidé de se raconter dans des mémoires. Un an après cet attentat, son mari, Joeffrey Devillers, les a fait publier (Arrête de faire ta Cosette, ed. Hugo doc) « pour qu’elle continue à vivre ».

Comment votre femme s’était-elle lancée dans ce travail d’écriture ?

Tout au long de sa vie, elle a eu beaucoup de soucis. Il y a trois ans, un peu comme une thérapie, elle a commencé à coucher ça sur le papier. Tout le monde l’encourageait, lui disait que ça lui fera du bien. Il y a deux ans, elle m’a demandé de l’aide. Elle m’avait parlé beaucoup de choses mais j’en ai découvert d’autres. Il y avait de la matière. Elle a écrit plus de 900 pages [le livre en fait 376]. Et elle voulait qu’elles soient publiées. Suite à ce drame, j’ai été contacté par une maison d’édition et j’ai saisi l’opportunité de réaliser son rêve.

Ce livre vous aide vous aussi dans votre travail de deuil ?

Même si c’est vraiment le sien, j’ai un peu l’impression qu’il est notre bébé. Nous n’avons pas pu avoir d’enfant. Alors avec lui, elle sera toujours présente à côté de moi. C’est un moyen pour qu’elle continue à vivre d’une certaine façon. C’est un devoir de mémoire. Et puis, j’espère que ce livre aidera d’autres personnes à garder espoir.

Gardez l’espoir, c’était son credo ?

C’était une femme forte, très forte. C’est le mot qui revient pour tous ceux qui la connaissaient. Malgré l’adversité, elle gardait toujours de la joie de vivre. Elle était aussi très altruiste.

Elle était croyante et le raconte dans le livre. Et c’est dans une église qu’elle a été assassinée…

Nadine croyait en beaucoup de choses. Elle était très spirituelle, mais elle était surtout très catholique, de par toute son enfance. On adorait Notre-Dame, c’est à 200 m de chez nous. Elle y descendait faire une prière, mettre un cierge. Elle avait beaucoup d’admiration pour le pape. D’ici quelques jours, avec les autres familles, je dois le rencontrer. C’était un de ses autres rêves.

Qu’attendez-vous du procès à venir ?

Mon avocat m’informe de la suite des événements, mais c’est quelque chose que j’ai un peu tendance à occulter, car tout ça va prendre des années. Je ne me projette pas aussi loin. En attendant, je fais confiance à la justice. Et je vis au jour le jour.