Le quotidien Nice-Matin a été le seul journal a pouvoir l’interviewer. Éric Zemmour, coiffeur aux six enseignes, a voulu remettre « les choses au point » en accordant cette entrevue. Depuis la notoriété grandissante de son homonyme polémiste, de nombreux médias présentent le Niçois comme une victime. « C’est faux ! Je suis ni harcelé, ni menacé », a-t-il confié à la journaliste locale. Il a également affirmé qu’il ne renommera pas ces salons de beauté en arguant : « Mon nom, c’est mon groupe ». Un groupe qui est présent depuis une vingtaine d’années sur la Côte d’Azur.

Le coiffeur a tout de même indiqué au journal local qu’il aurait apprécié que l’autre Éric Zemmour dise « une bonne fois pour toutes » que les deux hommes n’avaient rien à voir l’un avec l’autre. « On est vraiment aux antipodes », a-t-il précisé étant « respectueux de toutes les religions, de la politique et des femmes » et rappelant son ouverture d’esprit acquise « grâce aux voyages et aux clientes de tous pays ».

Seul point positif ? Les passants qui prennent des photos devant les devantures des salons de coiffure et qui lui font de la publicité.