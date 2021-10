Le maire de Menton Jean-Claude Guibal est mort ce lundi matin

Le maire de Menton Jean-Claude Guibal est décédé ce lundi matin à l’âge de 80 ans, a confirmé la municipalité auprès de 20 Minutes. D’après des informations de Nice-Matin, il aurait été victime d’une crise cardiaque à son domicile. Sa famille et la police nationale étaient encore sur place ce lundi en fin de matinée.

Le Mentonnais avait entamé, en 2020, son sixième mandat. Il était devenu maire de la commune pour la première fois en 1989, un record de longévité pour un élu. L’homme politique a également été député des Alpes-Maritimes pendant vingt ans.

De nombreuses réactions

« Le Groupement Départemental Force ouvrière Branche Santé des Alpes-Maritimes, par l’intermédiaire de son secrétaire départemental, Michel Fuentes, a appris la triste nouvelle du décès de Jean-Claude Guibal, qui a toujours eu une écoute toute particulière pour les personnels hospitaliers », a communiqué le syndicat à la suite de l’annonce de la mort du maire. De nombreuses personnalités publiques ont fait de même sur les réseaux sociaux comme le maire de Cannes, David Lisnard​ ou encore celui de Nice, Christian Estrosi.

J'apprends avec une profonde tristesse la mort de mon ami Jean-Claude Guibal. Sa sagesse aura tant apporté à la vie politique de notre département. Il aura mené un dernier combat exemplaire pour la vallée de la Roya après la #TempeteAlex, pour ce territoire qu'il aimait tant. pic.twitter.com/9KYOD9GmlT — Christian Estrosi (@cestrosi) October 25, 2021

Éric Ciotti, député du département, annonce via son compte Twitter : « Les Alpes-Maritimes sont en deuil. Jean-Claude Guibal était un ami si cher, il rejoint son épouse Colette partie il y a un an presque jour pour jour C’était une intelligence hors du commun, un homme fidèle qui a transformé Menton dans le respect de son identité et de son histoire ». Renaud Muselier, président de la région, affirme également que « la Région Sud perd un grand serviteur ».

Charles Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, salue « cet homme passionné [qui] s’est engagé au service de son territoire sur lequel il laisse une trace majeure ». Christian Jacob, président des Républicains, envoie « toutes ses pensées » aux proches de l’élu qu’il qualifie d'« homme d’une grande intelligence, un maire amoureux de son territoire et de sa ville ».