Les palissades noires et froides qui entourent tous les chars chaque soir de Carnaval devront rester. « Consignes de la préfecture » pour la sécurité de l’événement, rappelait, jeudi, en conseil municipal, l’adjointe au rayonnement de la ville de Nice Magali Altounian. Mais alors comment permettre aux locaux de profiter davantage (et gratuitement) de ces festivités, a à nouveau réclamé le conseiller RN Philippe Vardon. Et bien, en fait, la mairie y travaillait. Elle dit avoir profité de l’ annulation de l’édition 2021 pour cause de Covid-19 pour réinventer son rendez-vous phare.

En 2019, déjà saisie par son opposition, la ville de Nice avait indiqué avoir lancé une réflexion sur la faisabilité de proposer un accès sans frais aux habitants de la ville. « La formule actuelle dont j’ai hérité n’était pas ce qu’il y avait de plus populaire vis-à-vis des Niçoises et des Niçois, a concédé jeudi Christian Estrosi. Nous allons faire évoluer son modèle en proposant davantage de temps gratuits. »

Et notamment des cérémonies d’ouverture et de clôture inédites. Programmée en février 2022 autour du « Roi des animaux », la prochaine édition aura ainsi droit à un « spectacle son et lumière » inaugural, le 11 au soir, dès 18h30. « Et ce sera donc gratuit, pareil pour la fermeture de la manifestation », a indiqué le maire devant son assemblée. L’incinération du roi ne sera donc plus l’unique clou du spectacle le 27 février.

Tous les chars exposés

Mais c’est aussi tout au long de l’événement que les amateurs pourront profiter du travail des Carnavaliers. Alors que seuls le roi et la reine étaient jusqu’alors visibles en dehors des corsos, tous les chars seront désormais exposés avant chaque sortie dans l’espace Jacques-Cotta, au tout début de la coulée verte. « Un village de Carnaval sera aussi installé autour du kiosque à musique pendant toute la durée du Carnaval, détaille aussi Christian Estrosi. Les Niçois pourront y retrouver tous les jours et gratuitement des animations, des stands gourmands, des conférences et des spectacles. » Dont certains seront également proposés sur la scène du théâtre de Verdure.

Pour les corsos, dont l’accès sera toujours gratuit aux personnes déguisées, la ville a également planché sur plusieurs nouveautés. Ils seront plus courts (90 minutes) et démarreront à 20 heures au lieu de 21 heures. Les batailles de fleurs se passeront aussi sur la place Masséna. La disposition des tribunes va d’ailleurs être totalement chamboulée. « Fini les deux énormes structures, annonce le maire de Nice. Elles seront plus nombreuses et plus basses pour que le public soit plus proche du spectacle. »