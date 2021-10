La préfecture des Alpes-Maritimes prévient que les riverains du parking Laubeuf, au Vieux-port de Cannes pourront entendre des détonations et assister à des mouvements de foule inhabituels ce jeudi matin. Mais pas de panique. Elle annonce, sans plus de détail sur le scénario, qu’un exercice de sécurité civile simulant un « attentat » réunira sur place près de 400 membres des forces de l’ordre et de secours.

Police nationale, gendarmerie nationale, Raid, police municipale de Cannes, sapeurs-pompiers, Samu, parquet de Grasse, Secours civil Cannes Lérins, institut de formation des soins infirmiers de Cannes et d’autres services seront mobilisés de 6h à 10h.

« Cycle d’entraînement régulier à la gestion de crise »

« Cet exercice s’inscrit dans un cycle d’entraînement régulier à la gestion de crise », précisent les services de l’Etat dans le département. En 2016, une fausse attaque terroriste devant le palais des festivals avait déjà mobilisé 500 personnes.

Pendant toute la durée de l’exercice, et même jusqu’à midi, la circulation sera interdite sur le boulevard Jean Hibert (excepté sa voie nord) et le quai Saint-Pierre. Le stationnement sera proscrit sur toute la section comprise entre la rue Jean Dolfus et le n°2 du quai Saint-Pierre. Et la plage située en face de l’hôtel Radisson Blu sera fermée.

« La logistique et les moyens mis en œuvre par les services de sécurité et de secours engagés n’ont pas à être dévoilés », fait valoir la préfecture. C’est pourquoi elle demande « de ne pas prendre de photos ou de vidéos de l’exercice ».