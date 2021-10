Les cumuls de pluie et le nombre d’éclairs risquent d’être très importants ce lundi dans les Alpes-Maritimes, placés en vigilance orange « pluie-inondation » par Météo-France. Alors, par précaution, le préfet a décidé de faire fermer tous les établissements scolaires dès midi.

« Il demande aux parents de venir récupérer leurs enfants à l’école à partir de 11h30 et de rentrer à leur domicile, précisent les services de l’Etat. Les enfants qui ne pourraient pas être pris en charge, seront gardés en sécurité dans leur établissement. »

A Nice et à Cannes notamment, les mairies ont également décidé de fermer les parcs et les jardins publics dès le début de l’après-midi. L’épisode pluvio-orageux devrait être le plus intense entre 15 heures et 18 heures, selon les prévisions.

Les entreprises priées de « libérer » leurs salariés

Par ailleurs, la préfecture « demande aux entreprises et administrations de libérer leurs personnels de manière anticipée ».

Une cellule d’information du public (CIP) est activée afin de répondre aux demandes des particuliers. Elle est joignable au 09 70 80 90 40.