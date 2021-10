Avec un taux d’incidence en baisse, à 89 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants jeudi, mais toujours au-dessus du seuil « d’alerte » (50), le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger l’obligation du port du masque dans le département jusqu’au 18 octobre. Au moins. Un arrêté se substitue au précédent dès ce vendredi.

La protection reste ainsi exigée dans les marchés, les voies urbaines à la circulation piétonne ou encore dans les centres-villes commerçants, les manifestations et dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements, notamment scolaires.

Deux autres textes, instaurant jusque-là dans l’espace public « l’interdiction de la consommation de boissons alcoolisées » et de « toute activité musicale et de toute diffusion de musique amplifiée » n’ont en revanche pas été renouvelés. Une décision prise « compte tenu de l’évolution du taux d’incidence et de la fin de la haute saison touristique », justifie la préfecture, sollicitée par 20 Minutes.