Pour l’instant, Météo-France n’évoque qu’un « risque faible de fortes précipitations » pour la journée de dimanche dans les Alpes-Maritimes. Mais qu’elles se concrétisent ou pas, ces prévisions tombent un an, jour pour jour, après le déluge du 3 octobre 2020 dans les vallées, qui causait la disparition de dix-huit personnes et des milliards d’euros de dégâts. Et l’ombre d’un nouvel épisode méditerranéen inquiète. Ce week-end ou plus tard.

D’autant plus que « la tempête Alex et les inondations ont rendu vulnérable toute une série d’infrastructures et ont laissé de nombreuses fragilités qui pourraient permettre à un événement même moins intense d’avoir des effets beaucoup plus importants aujourd’hui », relevait mercredi le directeur de cabinet du préfet Benoît Huber.

« Le risque de recul de berges existe »

Les zones les plus dangereuses ont a priori toutes étaient identifiées et sécurisées. « Il y a encore des situations relativement critiques alors que la reconstruction est en route, précise Bernard Cardelli, le référent départemental inondation à la direction départementale des Territoires et de la Mer. Et le problème est assez global. Le risque de recul de berges existe sur toutes les vallées qui ont été touchées. »

Sur les 420 habitations touchées par les inondations dévastatrices survenues ce soir-là, 180 ont été totalement détruites et 240 restent donc debout mais présentent de véritables risques. « Ces biens ont été ou sont en train d’être expropriés, indique encore Benoît Huber. Ils doivent donc être vides et nous allons nous en assurer. »

Respecter les ordres d’évacuation

La préfecture des Alpes-Maritimes, qui lançait sa campagne de prévention « pluie inondation 2021 » mercredi, a notamment rappelé l’importance de « respecter les ordres d’évacuation ». « Ce n’est jamais de gaieté de cœur quand ces décisions sont prises, mais elles le sont uniquement lorsque le risque est avéré. Et dans ces cas-là, il ne faut pas réfléchir et ne pas prendre le temps d’emporter des affaires. L’automne dernier, certains ont payé le prix de leur vie », poursuit encore le directeur de cabinet.

De septembre à décembre, prenez garde aux épisodes de pluies intenses et adoptez les bons comportements !

Consultez le site https://t.co/PRdlYta253 pic.twitter.com/riENKFS6b0 — PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) September 29, 2021

Parmi les dix-huit victimes de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les époux Borello, un couple de retraités qui vivait à Roquebillière, près de Saint-Martin-Vésubie, avaient été emportés avec leur maison malgré plusieurs ordres d’évacuation.

Pendant ces inondations à la force incroyable, une centaine de kilomètres de routes a également été emportée, une soixantaine d’ouvrages d’art ont été détruits ou gravement endommagés et plus de 200 kilomètres de réseaux ont disparu.