Depuis le pic impressionnant fin juillet, avec des taux records d’incidence de 758 cas positifs pour 100.000 habitants, la totalité des indicateurs de circulation virale du Covid-19, ainsi que la pression hospitalière, sont en baisse, communique l’Agence régionale de santé Paca lors de son point hebdomadaire.

« Mais c’est une diminution qui est extrêmement lente avec un taux d’incidence toujours trop élevé », rappelle le Professeur Michel Carles, infectiologue au CHU de Nice. Mardi, d’après le site Covid tracker et les données de Santé publique France, 84 personnes étaient positives au coronavirus pour 100.000 habitants, « on est loin des 3 cas en juin 2020 ou des 15 cas en juin 2021 », souligne le médecin. Il ajoute : « Quand on sera revenu à ces chiffres, on pourra dire qu’on est sorti de la quatrième vague. Là, maintenant, c’est trop tôt pour faire ce genre de conclusions car on continue d’avoir des entrées Covid à l’hôpital. Rien que la nuit dernière, on en a eu deux. »

Ne pas oublier les gestes barrières

Alors comment interpréter ces derniers chiffres ? Le professeur répond : « Ce sont les effets de plusieurs facteurs. Le variant est moins délétère qu’on ne le pensait. Puis, les évolutions de ce phénomène épidémique fonctionnent par cycle. Et forcément, la campagne vaccinale qui joue un rôle dans cette baisse de circulation virale. »

Dans le département, selon les données de Santé Publique France, 901.937 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin lundi soir, ce qui représente 82,18 % de la population. Pour le Pr Carles, il est important de rappeler que « la vaccination, à elle seule, ne peut pas régler tous les problèmes ». Il est convaincu que le pass sanitaire permet à la population de se motiver à prendre des précautions mais qu’il ne faut pas « oublier les gestes barrières ». « Il faut attendre avant de vouloir lever toutes les restrictions sanitaires, lance-t-il. Les épisodes vécus précédemment nous obligent à rester humbles et prudents sur cette situation. »

D’autant que la métropole niçoise reste dans le top des villes les plus touchées par le coronavirus, notamment « à cause de son attractivité et du fait qu’elle soit une ville de passage ». Le taux d’incidence est à 103 personnes infectées pour 100.000 habitants, juste derrière Marseille. Ce qui est pratiquement deux fois plus élevé que la moyenne nationale, qui se situe à 59. Le seuil d’alerte, fixé par le gouvernement étant toujours à 50. Le médecin niçois affirme que « personne n’est en capacité de dire actuellement si cette crise sanitaire va s’arrêter » et insiste sur les « précautions » à prendre pour éviter de vivre la même situation qu’en automne dernier.