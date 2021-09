Posé sur un plateau à 696 m d’altitude, au-dessus du village d’Eze, le Fort de la Revère offre une vue à 360°, entre mer et montagne. « Mais malgré son positionnement sur la Méditerranée, c’est surtout pour surveiller la vallée du Paillon et prévenir de l’entrée de soldats italiens qu’il a été bâti ici entre 1882 et 1885 », raconte Jérôme Bracq, chef du service du patrimoine culturel au sein du département des Alpes-Maritimes.

A l’époque, c’est la Triple-Alliance conclue entre l’Empire allemand, la double monarchie austro-hongroise et le royaume d’Italie qui inquiète les autorités françaises. Le fort avait alors été conçu pour défendre la frontière. Mais cet ouvrage militaire, ouvert au public pour la première fois ce week-end dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et voué à devenir un musée, s’était vite révélé fragile.

« Un immense gâchis »

« C’est l’histoire d’un immense gâchis, soulève le spécialiste. L’armée ne l’a occupé que jusqu’en 1915 », au moment de la Grande Guerre. Malgré ses dix postes de tir, 16 pièces d’artillerie et une impressionnante poudrière (qui pouvait contenir jusqu’à 85 tonnes de poudre noire), « il était déjà obsolète à son ouverture », poursuit Jérôme Bracq.

« Entre le temps de sa conception et son inauguration, l’armement avait évolué et les quelques mètres de terre qui le recouvraient n’auraient pas pu le protéger des obus », explique-t-il. Construit sur le système Séré de Rivières, le Fort de la Revère ne dispose en effet pas du bétonnage des ouvrages « Maginot » qui aurait déjà été nécessaire à l’époque.

La façade en pierres de taille du Fort de la Revère - Département 06

Mais sa (relative) faiblesse n’enlève rien à son intérêt architectural. C’est d’ailleurs pour cela que le département des Alpes-Maritimes, propriétaire des lieux depuis 1995, a décidé de le transformer pour en faire, d’ici à 2023 ou 2024, un « Musée de l’histoire des fortifications », très riche sur la Côte d'Azur, a annoncé la collectivité à 20 Minutes. Creusé dans la roche sur le plateau de la Grande corniche et entouré d’un fossé de 7 à 8 m de profondeur, l’édifice s’étend sur 240 m de long par 120 m de large. « Et toute une façade, sur 150 m, est parée de pierres de taille », précise le chef du service du patrimoine culturel.

Utilisé par l’armée de l’Air

Utilisé par le gouvernement de Vichy pour emprisonner des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, le fort est ensuite devenu un centre logistique de l’armée de l’Air. « Entre 1955 et 1964, les militaires du mont Agel [une station radar voisine, sur les hauteurs de Monaco] étaient logés là. Sur les murs de certaines chambrées de la caserne, on peut d’ailleurs voir des caricatures qu’ils ont dessinées et que l’on s’emploie à préserver », explique encore Jérôme Bracq.

Transformé ensuite en centre d’entraînement et de stockage, l’édifice est finalement abandonné par l’armée dans les années 1980. Et ce n’est que ce week-end, 136 ans après sa mise en service, qu’il sera finalement dévoilé au public.