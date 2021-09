Pour l’instant, le pass sanitaire reste obligatoire pour accéder aux plus grands centres commerciaux des Alpes-Maritimes. Saisi par 34 particuliers, le Conseil d’Etat a rendu ce lundi une décision en ce sens. Mais avec un taux d’incidence qui continue à baisser – désormais à 180 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants dans le département –, la présentation du QR code pourrait rapidement ne plus être exigée.

En attendant, le juge des référés a estimé que « cette obligation poursuit un objectif de santé publique » et que « de nombreux commerces existent à proximité où les personnes sans pass sanitaire peuvent se procurer les mêmes biens et services de première nécessité », précise le Conseil d’Etat, « saisi en urgence par des particuliers ».

Préjudices financier et commercial pour un des centres

Avant l’examen au Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Nice avait toutefois suspendu la mesure dans un seul des six établissements concernés, « La Galerie Géant Mandelieu », à la demande de son gestionnaire. La juridiction avait estimé « que la condition d’urgence », condition sine qua non de la saisine du juge des référés, « était remplie, eu égard aux préjudices financier, commercial et contractuel de la société requérante ».

Cap 3000, Auchan la Trinité et les trois magasins Carrefour de Nice et Antibes sont toujours concernés par le pass sanitaire.