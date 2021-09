Dans les collines de Nice, le château de Bellet, « un des plus vieux vignobles de la région », s’étend sur 13 hectares. Depuis jeudi dernier, les vendanges ont commencé et dureront une vingtaine de jours. « En comparaison avec les autres domaines, on a eu de la chance cette année », commente Valérie Occelli, responsable commerciale. Très peu de gel, pas forcément de sécheresse, « le vignoble niçois se porte bien malgré les aléas du climat », résume-t-elle. En effet, il bénéficie d’une double influence, celle de la montagne et celle de la mer. Une configuration qui sous-entend néanmoins quelques particularités.

« Il faut aimer faire de la randonnée »

Valérie Occelli développe : « Les vendanges sont très compliquées. Une tâche va mettre deux à trois fois plus de temps qu’en plaine vu le relief qu’on a. Il y a des pierres partout. » À Bellet, le sol, c’est du poudingue, « du sable et des cailloux », résume le vigneron Cyril Toche. « Le vignoble est en terrasses, les parcelles sont sculptées à même la colline. Tout est fait manuellement. Chaque étape du processus est forcément plus longue, comme passer avec le tracteur entre les rangs. C’est un terroir complexe mais qui donne une fraîcheur dans les blancs ou rosés, qui ne sont pas forcément attendus pour des vins du sud. »

Ces spécificités sont à prendre en compte lors de la cueillette, ce qui rend le recrutement plus difficile. « Il faut aimer faire de la randonnée toute la journée, sourit la responsable commerciale. Et puis, on ne propose pas de logements et la région est chère. On embauche alors des saisonniers qui vivent en camping sur le terrain. On a aussi un noyau de locaux, qui reviennent chaque année, ». C’est le cas de Christian qui habite « en face de la colline ». Il affirme fièrement : « C’est mon quartier. Je ne ferais pas les vendanges ailleurs. Et si je reviens tous les ans, c’est aussi pour l’ambiance »

Le vin du château de Bellet « revient cher »

Viviana, elle, vient d’Italie et a l’habitude de vendanger un peu partout en Europe. « Même si la configuration est particulière, ici, les vignes sont plus hautes dû à la lumière qui se reflète sur le sol donc c’est moins fatiguant. » Ana, 27 ans, écoute attentivement. Elle découvre les vendanges pour la première fois. « Je suis dans la petite enfance donc c’est un autre monde pour moi. J’étais curieuse de comprendre les grappes, de les toucher et d’être plus proche de ce que j’aime boire en bouteille ».

Toutes ces particularités se répercutent sur le prix de la bouteille, entre 22 et 32 euros. « Le vin de Bellet revient cher avec les installations, la main-d’œuvre, le bio. Et puis, on est constamment en recherche pour mettre en valeur ce terroir si spécial », conclut Valérie Occelli.