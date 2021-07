Pierre Laffitte, le fondateur président de Sophia Antipolis, la plus importante et première technopole de France et d’Europe située sur les hauteurs d' Antibes, a succombé à un arrêt cardiaque dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé ses proches à Nice-Matin. Il avait 96 ans.

La Technopole pleure aujourd’hui le décès de

Pierre Laffitte, fondateur de Sophia Antipolis.

Grand visionnaire à l’origine d’un rêve fou : une cité internationale de la science, aujourd’hui 1ère Technopole d’Europe, née de cet idéal qui grandit encore avec ses valeurs fondatrices pic.twitter.com/MCeYSeyvVA — Sophia Antipolis (@Sophia50ans) July 7, 2021

Scientifique mais également homme politique, il avait été sénateur des Alpes-Maritimes de 1985 à 2008. Il s’était engagé récemment aux côtés de Corinne Paolini à Saint-Paul-de-Vence, sa ville d’origine. Cette dernière lui a rendu hommage ce mercredi matin : « Saint-Paulois de souche, ami déjà de mon grand-père, il a été mon soutien de la première heure dans mon engagement pour Saint-Paul […] Doyen de notre équipe, il était de toutes nos réunions, tel un infatigable marathonien que l’urgence de vivre habitait, passionné par la recherche de solutions en toute chose. »

Président de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis et maire d’Antibes, Jean Leonetti, a lui aussi réagi en soulignant son « esprit visionnaire [qui] plantait en pleine garrigue les graines de ce qui allait devenir la première technopole d’Europe. »